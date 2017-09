Nubank lança recurso que facilita a vida de quem viaja bastante

São Paulo — O Nubank anunciou nesta quarta-feira (13) uma nova funcionalidade em seu aplicativo que vai facilitar a vida de quem viaja ao exterior. Agora, será possível avisar a fintech sobre uma viagem diretamente pelo menu “Minha conta” dentro do app, evitando a possibilidade de o cartão ser bloqueado por movimentação atípica.

Basta ativar a opção “Vou viajar em breve” e as transações no exterior serão liberadas. O sistema inteligente do Nubank vai identificar automaticamente, através da análise de hábitos de uso e compras, bem como geolocalização, quando o uso do cartão no exterior é legítimo ou fraudulento.

Antes, o cliente que fosse fazer uma viagem internacional tinha que acionar a equipe da fintech pelo chat online, dizendo o destino da viagem e a quantidade de dias, se não quisesse correr o risco de ter seu cartão bloqueado ao tentar fazer uma operação no exterior.

Segundo o Nubank, a partir de agora não há a necessidade de detalhar qual o destino ou período que ficará fora do país, pois o próprio sistema já entenderá essas informações a partir dos padrões de compra de cada cliente. A nova funcionalidade do aplicativo, segundo a fintech, está sendo liberada gradualmente para toda a base de usuários.

“Não queríamos criar um recurso igual a todos os outros disponíveis no mercado. Nosso foco é devolver aos clientes o controle sobre suas finanças, criando soluções que realmente facilitem a vida deles, e vimos que não fazia sentido desperdiçar tempo fazendo perguntas que conseguiríamos responder sozinhos por meio de dados”, explicou David Vélez, fundador e CEO do Nubank, em nota.