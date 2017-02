MetLife e AES devolverão em dobro serviço cobrado em conta de luz

Angelo Pavini, da Arena do Pavini

Por Angelo Pavini, da Arena do Pavini

Em reunião realizada ontem, no Procon-SP, representantes da AES Eletropaulo e da seguradora MetLife informaram que farão a restituição em dobro de todos os valores pagos indevidamente referentes às cobranças de produtos como seguros de vida e planos odontológicos não contratados que foram cobrados nas contas de energia.

As empresas fizeram um acordo para oferecer os serviços pela conta de luz, mas não deixaram clara a contratação e a cobrança, o que fez com que muitas pessoas que não queriam os serviços pagassem por eles por meses.

As empresas também informaram que suspenderam as vendas e cobranças destes produtos e colocaram telefones à disposição dos consumidores para informações sobre o cancelamento e ressarcimento dos valores: o da AES Eletropaulo é 0800 724 5678 e o da MetLife, 0800 746 3420. Mas, segundo as empresas, mesmo quem não reclamar terá seu dinheiro devolvido.

O Procon-SP informa que caso o consumidor não consiga solucionar o problema junto à concessionária ou seguradora deve registrar sua reclamação no órgão, pelo site, através do canal especial em seu site.

Este conteúdo foi originalmente publicado no blog Arena do Pavini.