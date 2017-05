Metade da renda dos mais pobres é para pagar empréstimos

Arena do Pavini

Por Arena do Pavini

Estudo da Serasa Experian divulgado hoje mostra que 27% da população de baixa renda, que ganham até R$ 2 mil mensais, comprometem mais da metade dos ganhos com produtos financeiros, entre eles: cartão de crédito, empréstimo consignado, empréstimo pessoal, financiamento de automóvel, financiamento imobiliário, cheque especial e consórcio.

Entre os brasileiros de alta renda, o percentual cai para 13%. O levantamento considera cerca de 5 milhões de consumidores que aderiram ao cadastro positivo.

O estudo também mostra que 29% dos consumidores de baixa renda que possuem dívidas financeiras, comprometem até 50% dos ganhos mensais com produtos financeiros.

“Cerca de 40% dos brasileiros de baixa renda têm acesso ao cartão de crédito e, quando levamos em conta a alta renda, o percentual sobe para 51%”, afirma Julio Guedes, diretor de Decision Analytics da Serasa Experian, que apresentou o estudo durante o evento Recover Money, em São Paulo.

Ele aponta, também, que quando o assunto é cheque especial, o produto é utilizado por 12% na baixa renda, subindo para 18% na renda acima de R$ 10 mil.

Mais de 60% atrasaram cartão

De forma geral, avaliando os clientes de uma empresa do varejo, o estudo identificou que 82% dos CPFs possuíram pelo menos um cartão de crédito nos últimos 12 meses.

Desses, 60,4% tiveram pelo menos um pagamento em atraso em 12 meses. Outros 21,7% possuem o cartão e estão com todos os últimos 12 pagamentos em dia.

Quando o assunto é empréstimo consignado, 22,2% dos consumidores atrasaram pelo menos uma parcela nos últimos 12 meses.

Maioria negativada por dívida no banco ou cartão

O estudo mostra que, entre os brasileiros negativados, a maioria está em débito com o banco/cartão de crédito (39%), seguido por financeiras e leasing (13%), empresas de serviços (12%), varejo (9%), água, energia e gás (9%) e outros (18%), sendo que a maioria dos negativados (69%) tem renda até R$ 2 mil.

Metade dos que tem crédito pessoal tem atraso

Entre os inadimplentes também foi possível identificar que 49% dos consumidores que tem empréstimo pessoal estão com dívidas em aberto no mercado, ou seja, metade dos brasileiros que possuem empréstimo pessoal estão com problemas financeiros neste ou mesmo em um outro produto. Em seguida está o empréstimo consignado (46%).