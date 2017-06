Mercedes-Benz do Brasil anuncia recall de veículos

A Mercedes-Benz do Brasil convocou hoje (21) os proprietários dos veículos SKL 300, SLC 300 e SLC 43 AMG, fabricados entre junho de 2015 e janeiro de 2017.

Eles devem agendar junto a uma autorizada da marca a atualização do software do módulo do Programa de Estabilidade Eletrônico (ESP).

Para agendamento e informações sobre os números dos chassis envolvidos, a montadora disponibiliza o telefone 0800 970 9090 e o site http://www.mercedes-benz.com.br.

A empresa informa a possibilidade de falha no software. “Este defeito pode fazer com que o sistema de assistência ao condutor acione indevidamente a frenagem automática do automóvel, aumentando involuntariamente a resistência de condução do veículo, o que poderia gerar fumaça nos freios após a parada e, em situações extremas, princípio de incêndio nas caixas de roda, elevando, assim, os riscos de dados físicos e/ou materiais aos ocupantes e/ou terceiros”, diz o comunicado da marca.

