Mega-Sena sorteou maior prêmio do ano nesta 4ª; veja o resultado

São Paulo – A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do maior prêmio do ano nesta quarta-feira. Após a Mega-Sena acumular novamente no sábado, são 97 milhões de reais em jogo no concurso 1.924.

Os números sorteados em Franco da Rocha (SP) foram: 12 16 30 52 53 58.

Resultado do Concurso 1924 da Mega-Sena, sorteado em 26/04/2017: 12 16 30 52 53 58. — CAIXA Loterias (@loteriascaixa) April 26, 2017

Mais informações em instantes