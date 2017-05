Mega-Sena das Mães (concurso 1930) sorteia R$18 mi; veja números

São Paulo – A Mega-Sena do Dia das Mães sorteou 18 milhões de reais na noite deste sábado. O concurso 1.930 foi o terceiro e último ligado à data comemorativa.

Os números são: 04 17 18 37 52 56

O sorteio foi realizado no Caminhão da Sorte da Caixa, na cidade de Lucas do Rio Verde (MT).

Na última quinta-feira a Mega-Sena das Mães havia sorteado 3,5 milhões de reais, mas ninguém ganhou.

Acumulou:

Ninguém acertou as dezenas do jogo. O prêmio do próximo concurso, previsto para o dia 17, será de R$ 24 milhões.