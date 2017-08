Mais velhos terão prioridade para sacar dinheiro do PIS/Pasep

Brasília – A ordem de saque dos recursos do PIS/Pasep será determinada conforme a idade dos trabalhadores e os mais velhos terão prioridade.

“Ou seja, aqueles com mais idade serão os primeiros na ordem de atendimento”, cita nota do Ministério do Planejamento. Segundo o Ministério, o período para saque deverá ter até seis meses e as datas serão divulgadas até 15 de setembro.

A medida anunciada na semana passada vai beneficiar oito milhões de idosos que poderão sacar os recursos atualmente depositados no fundo.

Homens com 65 anos ou mais e mulheres com 62 anos ou mais terão o benefício e o governo prevê resgates de R$ 15,9 bilhões.

Cálculo divulgado pelo Planejamento na manhã desta quarta-feira, 30, indica que bancos deverão receber pedidos de saque de R$ 2,6 bilhões por mês. Em número de atendimentos, a expectativa é de 1,3 milhão de atendimentos por mês.

Os números indicam expectativa de que em cerca de seis meses será possível concluir o saque dos quase R$ 16 bilhões para os cerca de oito milhões de brasileiros.

O volume esperado pelo Planejamento indica aumento de mais de 20 vezes na comparação com o observado nos últimos 12 meses.

O programa de saques será operado pela Caixa e Banco do Brasil. Idosos que já têm conta nessas instituições terão depósito direto na conta. Clientes de outros bancos poderão sacar em dinheiro ou transferir os recursos para outro banco sem custo.

Em nota à imprensa, o Ministério nota que os saques por falecimento, invalidez e doenças “continuam sendo feitos imediatamente conforme os critérios vigentes, ou seja, independentemente do calendário”.