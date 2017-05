Latam revisa taxa e irá cobrar R$ 30 por bagagem em voo nacional

São Paulo – A Latam resolveu diminuir a taxa que irá cobrar para passageiros despacharem a primeira bagagem em voos nacionais. O valor passou de 50 reais para 30 reais.

As novas regras sobre franquia permitida por passageiro e pagamento pelo excesso de bagagem começam a vigorar nesta quinta (18), mas a previsão é que a companhia inicie a cobrança e a venda de bilhetes com novos perfis de tarifas nos próximos 50 dias.

A partir da mudança, o cliente que viajar sem despachar a mala em voos pelo Brasil vão pagar tarifas mais acessíveis, afirma a companhia. A expectativa é de que o preço das passagens mais baratas caia até 20% até 2020 a partir da nova regra.

As mudanças foram anunciadas pela companhia aérea no dia 6 de março e aguardavam a liberação judicial das novas normas de bagagem da Agência Nacional da Aviação Civil (ANAC) para serem implementadas.

Novos perfis de tarifas

Com as novas regras, a companhia oferecerá quatro opções de perfil de tarifas: Promo, Light, Plus e Top.

As faixas de preço de cada uma irão variar de acordo com os pacotes de benefícios que oferecem, como a possibilidade de acúmulo de pontos no programa de fidelidade, reserva antecipada de assento, assento mais confortável e remarcação ou reembolso do bilhete.

Caso o cliente escolha um perfil de tarifa que não possua bagagem, ele poderá comprá-la separadamente a qualquer momento.

A tabela abaixo mostra quais serão os perfis de tarifas da Latam e o pacote de benefícios de cada um deles.