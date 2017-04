Itaú Unibanco terá taxas menores para parcelado do Hipercard

São Paulo – O Itaú Unibanco começará a oferecer nas próximas semanas uma modalidade de compra parcelada nos cartões da bandeira Hipercard com juros menores do que os praticados pelo mercado, disse o diretor de cartões do banco, Marcos Magalhães.

Para incentivar lojistas a operar com o produto, o Itaú Unibanco oferecerá como contrapartida a redução do prazo de repasse, de 30 para dois dias, além de cobrar taxas menores (MDRs) nas operações feitas com os cartões.

“Alinhada à redução das taxas de juros do rotativo e parcelado, essa modalidade é mais um incentivo para uso do cartão como importante instrumento de meio de pagamento e financiamento ao consumo”, afirmou o Itaú Unibanco em nota.

Em teleconferência com jornalistas, Magalhães projetou que as vendas parceladas com juros nas compras com o Hipercard podem subir dos atuais 1,5 por cento para mais de 10 por cento num prazo de até 18 meses.

A iniciativa do Itaú Unibanco vem após o governo federal ter imposto no começo do ano um limite de 30 dias para financiamento das compras com cartões de crédito pelo rotativo.

A modalidade de crédito, que tinha juros de mais de 500 por cento ao ano, era a mais cara do mercado, refletindo em parte uma série de subsídios cruzados que foram se desenvolvendo no mercado brasileiro.

Como consequência, os bancos tendem a tomar medidas para reduzir subsídios de clientes que não usam o rotativo. Uma delas é reduzir ou acabar com os programas de isenção de tarifas.

A outra é justamente tentar reduzir as compras parceladas sem juros, modalidade que só existe no Brasil. Embora essas compras sejam financiadas pelos lojistas, os bancos são obrigados a alocar capital para as operações, dado que são eles que assumem o risco de crédito. Há anos, bancos têm tentado sem sucesso convencer os lojistas a limitarem o número de parcelas.

Concorrência

Segundo Magalhães, a Hipercard está apta a operar com outras redes adquirentes além da Rede, do próprio Itaú Unibanco, a partir de maio. Numa primeira etapa, os cartões da bandeira serão aceitos pela Cielo, pela Stone e pela Pague Seguro.