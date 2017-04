IR 2017: Recebi o seguro de vida do meu marido. Como declaro?

Renata Borowski Gonçalves Batista, consultora tributária sênior da Thomson Reuters no Brasil

Por Renata Borowski Gonçalves Batista, consultora tributária sênior da Thomson Reuters no Brasil

Pergunta da leitora: Onde declaro no Imposto de Renda o seguro de vida recebido pela morte do meu marido?

Resposta de Renata Borowski Gonçalves Batista*:

Os valores recebidos relativos ao seguro de vida são considerados como rendimentos isentos e devem ser declarados na ficha “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”, sob o código 3 – Capital das apólices de seguro ou pecúlio pago por morte do segurado, prêmio de seguro restituído em qualquer caso e pecúlio recebido de entidades de previdência privada em decorrência de morte ou invalidez permanente.

*Renata Borowski Gonçalves Batista é consultora tributária sênior da Thomson Reuters no Brasil.

