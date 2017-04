IR 2017: Como declaro um valor recebido por ação judicial?

Pergunta do leitor: Minha esposa recebeu em 2016 um valor relativo a uma sentença da Justiça do Trabalho. Houve um recolhimento na fonte no momento do pagamento, cuja base de calculo foi menor do que o valor recebido.

O crédito foi depositado em conta corrente da advogada constituída. Essa advogada efetuou o depósito do valor na conta corrente de minha esposa, contudo, antes de depositar, ela já descontou os valores referentes ao IR, INSS, dois escritórios de advocacia e a empresa de perícia contábil, efetuando o depósito a partir de sua conta particular.

Assim, minha esposa teve efetivamente creditado em sua conta corrente um valor bem menor do que o descrito na sentença. Como não houve nenhum trânsito desses valores em conta de minha esposa, como ela deve declarar o Imposto de Renda?

Resposta de Renata Borowski Gonçalves Batista*:

Os rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial serão informados na ficha “Rendimentos recebidos acumuladamente” e à opção do contribuinte serão tributados exclusivamente na fonte ou estarão sujeitos ao ajuste anual.

Em ambos os casos, do montante recebido poderão ser excluídas apenas as despesas com a ação judicial necessária ao seu recebimento, inclusive com advogados, quando pagas pelo contribuinte e não indenizadas.

As despesas judiciais e os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte devem ser proporcionalizados entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos à tributação exclusiva e os isentos e não tributáveis.

Assim, no campo “rendimentos recebidos”, você deve informar o valor da ação diminuído das despesas judiciais e dos honorários advocatícios.

Os valores da previdência oficial bem como da pensão alimentícia podem ser deduzidos. Observe que as despesas judiciais e os honorários advocatícios são hipóteses de exclusão do rendimento enquanto que a previdência oficial e a pensão são hipóteses de dedução.

É importante destacar que as despesas judiciais e os honorários advocatícios devem ser informados na ficha “Pagamentos efetuados” sob código 61, no caso de honorários relativos a ações judiciais trabalhistas, com a indicação do número de inscrição no CPF do advogado/CNPJ do escritório de advocacia, o nome do advogado ou do escritório de advocacia e o valor pago.

*Renata Borowski Gonçalves Batista é consultora tributária sênior da Thomson Reuters no Brasil.

