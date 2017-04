IR 2017: Cliente HSBC virou Bradesco com a fusão. Como declarar?

Pergunta do leitor: Eu era cliente HSBC e agora migrei/virei cliente Bradesco, com a fusão das duas empresas. Como lançar as informações bancárias no Imposto de Renda 2017?

Tomemos como exemplo uma conta corrente comum com 1 mil reais de saldo em 31/12/2015 (época HSBC) e 2 mil reais em 31/12/2016 (já Bradesco).

Resposta de Valdir Amorim*:

Informe a mudança dos dados da instituição financeira na coluna “Discriminação” da ficha “Bens e Direitos”. Na coluna “Situação em 31.12.2016” informar o saldo bancário nessa data.

*Valdir de Oliveira Amorim é coordenador editorial-tributário da IOB da Sage, professor universitário, mestre em Ciências Sociais e Contabilidade, pós-graduado em Direito Tributário, coordenador de cursos de pós-graduação, palestrante, conferencista, mediador em seminários e congressos, doutorando em Contabilidade; especialista há mais de 20 anos em Imposto de Renda, PIS/COFINS, IOF, ITR, CIDE e legislação societária, comercial e tributária.

