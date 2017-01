IPVA com desconto para final de placa 4 em SP vence nesta quinta

São Paulo – Termina nesta quinta-feira (12) o prazo para pagar o IPVA no estado de São Paulo em cota única com desconto de 3% para os veículos com final de placa 4.

Proprietários desses veículos que pretendem parcelar o imposto também devem pagar a primeira das três prestações até esta quinta-feira.

Existe ainda a opção de pagar o imposto à vista sem desconto em fevereiro, nas datas de vencimento da segunda parcela. A terceira parcela vence em março.

Até o dia 20 de janeiro vence a primeira parcela ou cota única com desconto dos veículos com os demais finais de placa.

O vencimento do seguro obrigatório DPVAT coincide com as datas de vencimento do IPVA.

Veja o calendário de pagamento do IPVA 2017 no Estado de São Paulo:

Placa Vencimento da 1ª parcela ou cota única com desconto Vencimento da 2ª parcela ou cota única sem desconto Vencimento da 3ª parcela Final 1 09/jan 09/fev 09/mar Final 2 10/jan 10/fev 10/mar Final 3 11/jan 13/fev 13/mar Final 4 12/jan 14/fev 14/mar Final 5 13/jan 15/fev 15/mar Final 6 16/jan 16/fev 16/mar Final 7 17/jan 17/fev 17/mar Final 8 18/jan 20/fev 20/mar Final 9 19/jan 21/fev 21/mar Final 0 20/jan 22/fev 22/mar

Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Para pagar o IPVA, basta comparecer a uma agência bancária credenciada, munido do número do Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor). O proprietário do veículo pode pagar o imposto nos terminais de autoatendimento, no guichê de caixa, pela internet, débito agendado ou outros canais oferecidos pela instituição bancária.

O IPVA também pode ser pago em casas lotéricas, no entanto essa opção não é válida para o pagamento do licenciamento.

DPVAT

Donos de motos, vans, ônibus e micro-ônibus usados poderão pagar o prêmio do seguro DPVAT em três parcelas, por meio de boletos bancários gerados no site do DPVAT, da Seguradora Líder. Os vencimentos coincidirão com as datas de vencimento do IPVA.

Já para os veículos zero quilômetro de qualquer tipo e para carros, caminhões, caminhonetes e camionetas usados, o seguro deverá ser pago à vista junto com o vencimento da primeira parcela ou cota única do imposto.

Licenciamento antecipado

Para antecipar o licenciamento anual, o motorista deverá quitar todos os débitos que recaiam sobre o veículo: IPVA, taxa de licenciamento, DPVAT e eventuais multas de trânsito. O valor para o envio do documento pelo correio é de 11 reais.