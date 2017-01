Honda Fit, City, Civic e Accord têm recall por falha no airbag

A Honda convoca 34.530 unidades do Fit, City, Accord (ambos ano/modelo 2012) e Civic (2001/2002) por conta de uma falha no insuflador do airbag do passageiro.

O recall faz parte de uma série de chamados já feitos pela marca, cujo airbag defeituoso fornecido pela conterrânea Takata envolveu também outras 12 montadoras em todo o mundo.

De acordo com a fabricante, quando o airbag frontal do passageiro é acionado, o inflador do componente poderá romper e dispersar fragmentos de metal na cabine do veículo e ferir os ocupantes.

A substituição da peça é gratuita e deverá ser realizada em qualquer concessionária da marca a partir de 30 de janeiro.

A ação se aplica também a unidades do Civic 2001 e 2002, incluindo os que já foram reparados na campanha iniciada em 2010. Segundo a Honda, alguns insufladores consertados anteriormente poderão sofrer degradação quando expostos às variações de umidade e temperatura.

Para agendamento e consulta da necessidade de reparo, a Honda disponibiliza seu site oficial e o telefone 0800 701 3432 no horário comercial. Abaixo, confira o número dos chassis envolvidos no recall:

Modelo/ano Chassis não sequenciais Data de produção Data de início de reparo Civic 2001 De 1Z000024 Até 1Z015295 Inicial 28/11/2000 Final 21/06/2002 30/01/2017 Civic 2002 De 2Z101243 Até 2Z116630 Inicial 28/11/2000 Final 21/06/2002 30/01/2017 Fit 2012 De CZ100001 Até CZ112418 Inicial 22/06/2011 Final 14/03/2012 30/01/2017 City 2012 De CZ200001 Até CZ214820 Inicial 28/06/2011 Final 09/04/2012 30/01/2017 Accord 2012 De CC200005 Até CC200319 Inicial 02/08/2011 Final 26/01/2012 30/01/2017

