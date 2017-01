Honda convoca recall de quase 35 mil veículos por falha no airbag

São Paulo – A Honda convocou recall de 34.530 veículos Civic, Fit, City e Accord. Segundo a empresa, os proprietários devem comparecerem a uma das concessionárias autorizadas da marca para a substituição gratuita do insuflador do airbag do passageiro.

A montadora explicou que, em caso de colisão primordialmente frontal de intensidade moderada ou severa, situação em que o acionamento do sistema de airbag é esperado, poderá haver o rompimento da estrutura do insuflador e, eventualmente, ocasionar a projeção de fragmentos metálicos no interior do veículo.

“Em situações extremas, o defeito pode causar, além de danos materiais, lesões graves ou até mesmo fatais aos ocupantes e/ou terceiros”, destacou a Honda em nota.

A troca gratuita do item deverá ser realizada em qualquer concessionária autorizada da marca a partir do dia 30 de janeiro de 2017. É possível encontrar os endereços das concessionárias e o telefone para agendamento no site da companhia.

A Honda explicou ainda que o recall vale também para os veículos Civic, modelo 2001 a 2002, mesmo que já reparados na campanha do insuflador do airbag do passageiro iniciada em julho de 2010.

Segundo a empresa, “alguns insufladores reparados anteriormente poderão sofrer, após longos períodos, degradação quando expostos às variações de umidade e temperatura”.

Veja os veículos envolvidos no recall