Fundos multimercados perdem 3,5% na semana da crise política

Por Angelo Pavini, da Arena do Pavini

Os fundos de ações, multimercados e renda fixa sofreram com a crise política iniciada na semana passada. As denúncias contra o presidente Michel Temer, que podem derrubar o governo e interromper o processo de aprovação da reforma da Previdência e o ajuste fiscal, fizeram a bolsa despencar e os juros e o dólar dispararem.

Com isso, os fundos que aplicam nesses ativos tiveram perdas, com exceção dos fundos cambiais, que ganharam 4,45% na semana, conforme dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) até sexta-feira.

Os fundos de ações foram os que mais sofreram o impacto direto da crise, já que o Ibovespa caiu 8,18% na semana. Os fundos ativos, que buscam superar os índices da bolsa, tiveram perda de 7,73% na semana, em média.

O que quer dizer que alguns fundos podem ter perdido menos ou mais que isso. Os fundos de dividendos tiveram perda ainda maior, 7,92% na média, e os small caps, 6,94%.

Os multimercados, que vinham aplicando especialmente em juros e em câmbio, sofreram perdas de 3,51% na semana, na média, com alguns chegando a perder 28% apenas no dia 18, ápice da crise.

Também os fundos renda fixa que aplicam em papéis de prazo mais longo, ou Duração Alta, terminaram a semana com perda, de 0,97%, tornando o retorno no mês negativo em 0,41% na média do mercado.

Isso reflete a alta dos juros, especialmente das NTN-B, papéis corrigidos pela inflação mais uma taxa real. Com a alta dos juros, os papéis antigos com taxas mais baixas perdem valor.

Os fundos fecharam a semana passada com saída líquida de recursos, mas da renda fixa, o que pode ser um movimento normal de governos e empresas sacando de seus fundos poder público e corporativos, respectivamente. Mas os fundos de ações e multimercados continuam captando (ver abaixo), o que é um sinal positivo.

Captação por classe

Classe Anbima Semana Mês Ano 12 Meses Renda Fixa -8.529,7 11.631,7 57.292,9 66.881,6 Ações 110,7 231,9 3.115,0 3.829,1 Multimercados 3.490,2 7.828,1 39.529,6 56.036,6 Cambial 241,2 316,0 -143,6 -880,2 Previdência 637,9 2.339,0 14.602,8 50.713,8 ETF -81,6 133,2 603,6 187,0 FIDC -100,2 859,2 -1.937,7 -9.398,4 FIP 1.149,3 1.530,5 5.005,8 15.906,3 Total Doméstico -3.082,3 24.869,7 118.068,3 183.275,8

Uma saída de recursos em massa pioraria ainda mais a situação dessas carteiras, pois os gestores teriam de se desfazer de seus investimentos para cobrir os resgates a qualquer preço e isso derrubaria ainda mais valor desses ativos e a rentabilidade.

A calma dos investidores pode ajudar a recuperar parte das perdas, como já ocorreu nesta semana, ou até representar uma oportunidade de ganho para os mais ousados que ainda têm espaço na carteira para assumir riscos.

A expectativa, porém, será com a virada do mês e com o chamado “efeito extrato”, quando os investidores recebem o balanço dos rendimentos, se assustam e resolvem sacar.

Abaixo, a rentabilidade e a captação dos principais tipos de fundos do mercado, segundo a Anbima.

Rendimento (em %)

Tipos Semana Maio 2017 12 meses Renda Fixa Simples 0,18 0,50 3,82 11,49 Renda Fixa Duração Baixa Soberano 0,21 0,58 4,44 13,22 Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento 0,20 0,59 4,53 13,51 Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento 0,13 0,53 4,55 13,55 Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento -0,97 -0,41 3,37 10,82 Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento -0,15 0,28 4,18 12,46 Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre -0,14 0,31 4,28 11,88 Ações Indexados -8,00 -4,00 4,39 24,92 Ações Índice Ativo -7,73 -3,67 6,06 24,93 Ações Valor / Crescimento -6,81 -2,73 7,01 22,09 Ações Small Caps -6,94 -2,57 13,99 27,81 Ações Dividendos -7,92 -4,02 5,64 20,03 Ações Sustentabilidade / Governança -7,44 -2,81 6,58 18,23 Ações Livre -6,67 -3,45 6,66 22,90 Ações Investimento no Exterior -5,63 -1,45 5,44 10,53 Multimercados Dinâmico -1,25 -0,55 3,78 10,98 Multimercados Long and Short Neutro -0,24 0,15 3,55 15,31 Multimercados Long and Short Direcional -2,12 -0,98 4,22 17,11 Multimercados Macro -3,51 -2,20 3,89 16,25 Multimercados Livre -1,98 -1,12 3,68 11,24 Multimercados Juros e Moedas -0,45 0,06 4,22 12,88 Multimercados Investimento no Exterior -1,27 -0,65 3,52 6,83 Cambial 4,45 2,72 1,22 -6,68

Referências

Ativos Semana Maio No ano Em 12 meses Dólar 5,08 2,80 0,88 -8,68 Ibovespa -8,18 -4,23 4,00 24,95 CDI 0,21 0,59 4,49 13,33

Captação (em milhões R$)

Tipos Semana Maio 2017 12 meses Renda Fixa Simples 104,4 167,5 1.294,4 1.931,4 Renda Fixa Duração Baixa Soberano 1.757,4 14.362,0 35.309,4 19.529,5 RF Duração Baixa Grau de Investimento -15.615,3 -4.664,2 -19.853,0 -676,8 RF Duração Média Grau de Investimento 886,3 408,2 10.561,4 14.462,2 RF Duração Alta Grau de Investimento -335,8 -375,9 4.169,4 7.577,7 RF Duração Livre Grau de Investimento 3.610,0 -269,9 12.959,4 9.948,1 RF Duração Livre Crédito Livre -83,8 -283,9 3.540,7 5.928,7 Ações Indexados -98,1 -56,7 149,3 523,0 Ações Índice Ativo -97,9 -62,6 1.008,0 2.540,9 Ações Valor / Crescimento 106,2 47,6 722,8 -108,5 Ações Small Caps 7,6 41,7 97,7 1,4 Ações Dividendos 24,2 25,1 248,9 254,2 Ações Sustentabilidade / Governança -0,9 -2,1 -245,7 -366,8 Ações Livre 211,1 263,9 1.238,5 2.034,0 Ações Investimento no Exterior 20,0 56,4 244,3 -179,2 Multimercados Dinâmico 13,1 46,1 -1.612,3 -6.891,3 Multimercados Long and Short Neutro -9,4 -24,5 332,8 1.093,8 Multimercados Long and Short Direcional 26,8 -119,8 1.122,0 1.962,7 Multimercados Macro 1.154,8 2.807,5 16.320,5 20.928,9 Multimercados Livre 93,8 1.138,2 12.795,1 -2.490,7 Multimercados Juros e Moedas 368,4 383,9 1.787,7 156,6 Multimercados Investimento no Exterior 1.811,0 3.784,0 8.949,4 38.502,5 Cambial 241,2 316,0 -143,6 -880,2 Outros 2.722,7 6.881,4 27.071,1 67.493,9 Total Doméstico -3.082,3 24.869,7 118.068,3 183.275,8

Este conteúdo foi originalmente publicado no blog Arena do Pavini.