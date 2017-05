Fundos de pensão fechados têm rentabilidade de 3,53% no 1º tri

São Paulo – O rendimento médio das carteiras dos fundos fechados de previdência atingiu 3,53 por cento no primeiro trimestre, informou nesta quinta-feira a entidade do setor, Abrapp.

A variação ficou acima da Taxa de Juros Padrão (TJP), ou taxa atuarial, rentabilidade mínima necessária para que os fundos consigam pagar os benefícios de todos os seus associados,de 2,62 por cento no período.

O resultado dos planos superavitários do sistema foi de 20,8 bilhões, enquanto o dos planos que apresentam déficit ficou em 68,5 bilhões. No fim de março, 485 planos registravam superávits, enquanto 194 tinham déficits.

No fim do trimestre, os ativos totais das entidades somaram 811 bilhões de reais, o equivalente a 12,9 por cento do Produto Interno Bruto (PIB).