Fundos de ações perdem no mês e multimercados ganham

Os fundos de ações registram fortes perdas neste mês, conforme dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

Até dia 16, os fundos de ações ativos, que buscam superar os índices, acumulavam perda média de quase 5%.

Já os fundos renda fixa de duração alta, ou seja, de longo prazo, sofriam com a alta dos juros no início do mês, que desvalorizou os papéis de longo prazo corrigidos pela inflação que compõem suas carteiras, e acumulavam alta de 0,42%, para um CDI de 0,61% no período.

Já os fundos cambiais não se saíram muito bem no período, com ganho de 0,02% no mês até dia 16. Melhores estavam os multimercados macro, com rendimento médio de 0,96%, superando com folga o CDI.

Em termos de captação, os fundos em geral acumulam entrada líquida de R$ 9,064 bilhões em dezembro até dia 16.

O destaque continua sendo os fundos de previdência, que têm neste mês seu melhor desempenho, já que muitos assalariados destinam parte do 13º salário para fundos PGBL para deduzir até 12% da renda bruta tributável na declaração anual do ano que vem.

Os fundos de Previdência registram captação líquida de R$ 5,577 bilhões no mês e de R$ 43,742 bilhões no ano, novo recorde. Em seguida, no mês, aparecem os fundos de renda fixa, com R$ 1,386 bilhão.

Os fundos de ações seguem perdendo recursos, R$ 1,386 bilhão neste mês e R$ 6,028 bilhões no ano.

Abaixo, os principais dados dos fundos.

Rendimento (em %) Tipos Semana Dezembro No ano 12 meses Renda Fixa Simples 0,23 0,54 12,30 12,87 Renda Fixa Duração Baixa Soberano 0,25 0,61 13,34 13,94 Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento 0,25 0,61 13,58 14,18 Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento 0,26 0,62 13,69 14,32 Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento 0,28 0,42 14,96 15,74 Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento 0,24 0,56 13,64 14,32 Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre 0,24 0,54 12,78 13,48 Ações Indexados -3,39 -5,60 32,02 27,46 Ações Índice Ativo -2,74 -4,79 27,17 23,99 Ações Valor / Crescimento -2,37 -4,65 24,07 23,29 Ações Small Caps -2,20 -4,03 16,41 16,05 Ações Dividendos -1,82 -4,00 19,78 17,54 Ações Sustentabilidade / Governança -2,36 -5,20 10,09 7,26 Ações Livre -1,48 -2,97 22,69 21,26 Ações Investimento no Exterior -1,92 -3,04 0,18 -0,94 Multimercados Dinâmico -0,50 -0,64 12,47 12,54 Multimercados Long and Short Neutro 0,31 0,50 19,79 20,41 Multimercados Long and Short Direcional -0,06 0,32 17,30 18,17 Multimercados Macro 0,53 0,96 18,01 18,84 Multimercados Livre 0,25 0,19 12,94 13,37 Multimercados Juros e Moedas 0,26 0,59 14,14 14,82 Multimercados Investimento no Exterior 0,39 0,13 0,41 0,72 Cambial 0,72 0,02 -12,49 -11,58