Fundos de ações lideram ganhos no ano, com até 31% na média

Os fundos de ações lideraram os ganhos em 2016, conforme dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

Sem contar as carteiras FGTS da Petrobras e da Vale, que renderam mais de 90% no ano passado, e algumas setoriais, como energia elétrica, os fundos indexados, que reproduzem o índice, foram os que mais renderam em média, com 36,24%, enquanto os fundos ativos, que tentam superar os índices, renderam em média 31,01%.

É um desempenho normal em períodos de forte alta do Ibovespa, já que normalmente a alta se concentra em alguns papéis que nem sempre têm o mesmo peso nas carteiras ativas.

Já em períodos de baixa, os fundos ativos costumam cair menos. Ou pelo menos deveriam.

Os piores desempenhos ficaram com os fundos de Sustentabilidade/Governança, com 14% no ano, e os no exterior, que perderam pela queda do dólar e renderam 2,36%. Apesar dos ganhos, os fundos de ações terminaram o ano perdendo depósitos.

Outra categoria que se saiu bem no ano passado foram os multimercados, que fecharam o ano com rendimento médio de 21,14% e 18,71% nos Long/Short e de 19,80% nos Macro. Algumas carteiras, porém, renderam até 78%.

Na renda fixa, a maioria das estratégias superou o CDI do período, de 14%. Os melhores foram os renda fixa Duração Alta, que aplicaram em papéis de longo prazo do governo, as NTN-B. Com a queda dos juros, esses papéis chegaram a render 53% no ano passado.

Já os cambiais terminaram o ano com perda de 15,94%, reflexo da queda da moeda americana e da valorização do real ao longo do ano passado.

Confira abaixo os principais tipos de fundos do mercado e sua rentabilidade média.

Rendimento (em %):

Tipos Semana Dezembro Em 2016 12 meses Renda Fixa Simples 0,23 1,00 12,78 12,78 Renda Fixa Duração Baixa Soberano 0,25 1,11 13,92 13,92 Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento 0,26 1,13 14,16 14,16 Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento 0,26 1,16 14,29 14,29 Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento 0,41 1,21 15,85 15,85 Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento 0,27 1,13 14,29 14,29 Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre 0,30 1,13 13,43 13,43 Ações Indexados 3,89 -2,59 36,24 36,24 Ações Índice Ativo 3,51 -1,91 31,01 31,01 Ações Valor / Crescimento 3,26 -1,35 28,42 28,42 Ações Small Caps 3,09 -0,75 20,40 20,40 Ações Dividendos 3,12 -0,51 24,14 24,14 Ações Sustentabilidade / Governança 3,77 -1,60 14,28 14,28 Ações Livre 2,92 0,01 26,41 26,41 Ações Investimento no Exterior 2,06 -0,93 2,36 2,36 Multimercados Dinâmico 0,87 0,93 14,30 14,30 Multimercados Long and Short Neutro 0,39 1,63 21,14 21,14 Multimercados Long and Short Direcional 0,62 1,52 18,71 18,71 Multimercados Macro 0,64 2,49 19,80 19,80 Multimercados Livre 0,44 0,83 13,59 13,59 Multimercados Juros e Moedas 0,31 1,22 14,85 14,85 Multimercados Investimento no Exterior 0,55 0,48 0,94 0,94 Cambial -0,45 -3,92 -15,94 -15,94

