Fundos de ações e multimercados lideram ganhos em janeiro

Os fundos de ações lideram em rentabilidade neste mês, segundo dados até dia 13, sexta-feira, da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

Os fundos acompanham a alta do Índice Bovespa, de 5,69% no mês e 63,44% em 12 meses. Os multimercados também têm bom desempenho, com a categoria Macro acumulando 1,54% de ganho no mês, bem acima do juro do CDI do período, de 0,51%.

Fundos renda fixa de duração alta, ou seja, de longo prazo, que aplicam em papéis longos do Tesouro corrigidos pela inflação, apresentam ganho acima do CDI também, de 0,69%.

Já os fundos cambiais perdem 1,14% no mês, reflexo da queda da moeda americana, de 1,71%.

No mês, os fundos captam R$ 36,961 bilhões, em boa parte reflexo dos fundos poder público, dos governos estaduais e municipais, que neste período do ano recebem impostos como IPTU e IPVA.

Os fundos de previdência também são destaque de captação, com R$ 1,080 bilhão nos primeiros 13 dias de janeiro. Já os fundos de ações seguem perdendo recursos, R$ 464 milhões no ano até agora.

Abaixo, os dados de rentabilidade e captação dos principais tipos de fundos do mercado.

Rendimento (em %)

Tipos Semana Janeiro 2017 12 meses Renda Fixa Simples 0,23 0,45 0,45 12,72 Renda Fixa Duração Baixa Soberano 0,25 0,50 0,50 14,01 Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento 0,26 0,51 0,51 14,26 Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento 0,28 0,54 0,54 14,40 Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento 0,47 0,69 0,69 16,05 Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento 0,35 0,60 0,60 14,41 Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre 0,39 0,64 0,64 13,60 Ações Indexados 3,10 5,54 5,54 59,27 Ações Índice Ativo 2,80 5,14 5,14 49,40 Ações Valor / Crescimento 2,17 3,91 3,91 41,28 Ações Small Caps 3,44 6,03 6,03 35,26 Ações Dividendos 1,97 3,74 3,74 36,54 Ações Sustentabilidade / Governança 1,57 2,51 2,51 27,98 Ações Livre 2,04 3,96 3,96 38,14 Ações Investimento no Exterior 0,57 1,58 1,58 9,49 Multimercados Dinâmico 0,88 1,68 1,68 16,35 Multimercados Long and Short Neutro 0,30 0,28 0,28 20,29 Multimercados Long and Short Direcional 0,44 1,17 1,17 19,89 Multimercados Macro 0,98 1,54 1,54 21,32 Multimercados Livre 0,66 0,92 0,92 14,33 Multimercados Juros e Moedas 0,39 0,66 0,66 15,04 Multimercados Investimento no Exterior 0,63 0,79 0,79 1,84 Cambial -0,31 -1,14 -1,14 -17,45

Referência

Ativos Semana Janeiro No ano Em 12 meses Dólar -0,07 -1,71 -1,71 -19,64 Ibovespa 3,22 5,69 5,69 63,44 CDI 0,25 0,51 0,51 14,10

Captação (R$ milhões)

Tipos Na semana Em janeiro No ano de 2017 Em 12 meses Renda Fixa Simples 157,7 209,0 209,0 2.076,7 Renda Fixa Duração Baixa Soberano 13.750,2 14.983,9 14.983,9 8.831,0 RF Duração Baixa Grau de Investimento 3.240,4 7.904,0 7.904,0 37.913,2 RF Duração Média Grau de Investimento 955,4 2.567,4 2.567,4 5.471,6 RF Duração Alta Grau de Investimento 39,8 144,9 144,9 3.461,1 RF Duração Livre Grau de Investimento 6.328,2 3.119,5 3.119,5 7.762,1 RF Duração Livre Crédito Livre -303,7 437,4 437,4 -4.220,1 Ações Indexados 3,4 1,7 1,7 544,7 Ações Índice Ativo 30,1 57,3 57,3 -63,2 Ações Valor / Crescimento -45,5 -31,4 -31,4 -755,5 Ações Small Caps -0,9 -0,3 -0,3 -137,6 Ações Dividendos -27,3 -49,4 -49,4 -317,0 Ações Sustentabilidade / Governança -0,5 -1,0 -1,0 -116,0 Ações Livre -276,9 -423,1 -423,1 -2.358,9 Ações Investimento no Exterior 5,0 -1,1 -1,1 -102,8 Multimercados Dinâmico 1,0 12,6 12,6 -9.722,9 Multimercados Long and Short Neutro 96,0 123,0 123,0 973,0 Multimercados Long and Short Direcional 119,6 195,8 195,8 117,8 Multimercados Macro 889,8 964,6 964,6 6.271,1 Multimercados Livre 483,0 2.477,1 2.477,1 -27.719,5 Multimercados Juros e Moedas 272,4 376,9 376,9 -1.557,6 Multimercados Investimento no Exterior 12,5 -2.333,6 -2.333,6 58.225,9 Cambial -1,8 7,2 7,2 -1.510,1 Outros 405,3 6.218,5 12.031,7 63.114,1 Total Doméstico 26.133,0 36.961,0 36.961,0 146.181,1

Este conteúdo foi originalmente publicado no blog Arena do Pavini.