Fundos de ações e cambiais lideram ganhos em abril

Os fundos de investimentos registraram resgates líquidos de R$ 21,6 bilhões em abril, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Com isso, a captação acumulada no ano está agora em R$ 89,3 bilhões.

Puxaram os resgates em abril os fundos renda fixa, com R$ 28,5 bilhões, provavelmente por conta de fundos de poder público, voltados para governos estaduais e municipais, que depois da entrada dos impostos de começo de ano passam agora a sacar para pagar compromissos. Fundos de direitos creditórios (Fidc), que compram recebíveis de crédito, tiveram resgates de R$ 3 bilhões.

Já os os fundos multimercados captaram R$ 7,4 bilhões e os de previdência privada, R$ 2,1 bilhões. Até os fundos de ações captaram R$ 402 milhões no mês. Os cambiais, por sua vez, perderam R$ 94 milhões.

Fundos Petrobras e Vale têm prejuízos

Já em termos de rentabilidade, os fundos de ações foram destaque no mês, refletindo a alta do Índice Bovespa, de 0,64% no mês. Em abril, os fundos de ações ativos, que buscam se diferenciar o Ibovespa e superá-lo, conseguiram cumprir sua missão, com um ganho médio de 1,19%. Os fundos de empresas menores, ou small caps, ganharam 2,96%.

Já os fundos Petrobras e Vale terminaram o mês em baixa, puxando para baixo também o Ibovespa e os fundos indexados. Os fundos Petrobras perderam 5,29% e os da Vale, 4,84%. Em 12 meses, porém, esses fundos ainda acumulam ganhos de 40,51% e de 81,58%.

Multimercados sofrem; renda fixa longa tem perda na semana

Os multimercados macro, que vinham se destacando em termos de rentabilidade, tropeçaram neste mês em que tanto dólar quanto bolsa e juros subiram. Na média, esses gestores conseguiram um ganho de 0,30% em abril, mas ainda ganham mais de 6% no ano.

A alta dos juros dos títulos do governo chegou a provocar perdas nos fundos de renda fixa de prazo mais longo, ou Duração Alta, na semana passada. No mês, o ganho desses fundos foi de 0,33% na média, metade do ganho dos juros do CDI.

Os fundos cambiais subiram 1,63% no mês, mas ainda perdem 1,44% no ano.

Abaixo, os dados de rentabilidade e captação dos principais tipos de fundos do mercado:

Rendimento (em%)

Tipos Semana Abril 2017 12 meses Renda Fixa Simples 0,18 0,67 3,31 11,68 Renda Fixa Duração Baixa Soberano 0,21 0,79 3,83 13,39 Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento 0,21 0,80 3,92 13,69 Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento 0,21 0,80 4,00 13,82 Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento -0,05 0,33 3,80 12,37 Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento 0,13 0,65 3,88 13,02 Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre 0,15 0,62 3,95 12,38 Ações Indexados 2,58 0,75 8,73 21,20 Ações Índice Ativo 2,47 1,19 10,21 24,11 Ações Valor / Crescimento 1,92 2,00 10,09 24,52 Ações Small Caps 3,26 2,96 17,02 29,62 Ações Dividendos 2,20 0,57 10,12 20,92 Ações Sustentabilidade / Governança 2,27 2,36 9,58 16,18 Ações Livre 2,16 1,30 10,45 24,12 Ações Investimento no Exterior 1,23 1,75 6,94 10,99 Multimercados Dinâmico 0,17 0,70 4,25 11,99 Multimercados Long and Short Neutro -0,09 0,11 3,39 17,71 Multimercados Long and Short Direcional 0,62 0,43 5,24 19,68 Multimercados Macro 0,17 0,30 6,19 19,94 Multimercados Livre 0,24 0,36 4,72 13,40 Multimercados Juros e Moedas 0,15 0,64 4,16 13,75 Multimercados Investimento no Exterior 0,52 0,90 4,19 9,19 Cambial 0,77 1,63 -1,44 -5,52

Referências

Ativos Semana Abril No ano Em 12 meses Dólar 1,69 0,95 -1,86 -7,31 Ibovespa 2,58 0,64 8,59 21,32 CDI 0,21 0,79 3,88 13,49

Este conteúdo foi originalmente publicado no blog Arena do Pavini.