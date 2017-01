Fiat convoca 113 mil unidades de Linea e Punto para recall

A Fiat anunciou um recall envolvendo 113 mil exemplares de Linea e Punto no Brasil. O chamado, que envolve unidades de ano/modelo de 2009 a 2012, se deve a uma possível avaria no eixo traseiro dos veículos.

De acordo com o comunicado divulgado pela marca, os modelos podem apresentar uma trinca na borda da travessa do eixo traseiro.

Isso pode comprometer a dirigibilidade dos veículos, além de promover o desalinhamento da direção, ruídos excessivos, dificuldade do desenvolvimento de velocidade e, em casos extremos, o contato do pneu com as partes plásticas de proteção da carroceria.

No caso do Punto, a fabricante convoca os modelos cujos chassis não sequenciais vão de 9BD11812191065435 a 9BD118181C1165352.

Para o Linea, as numerações ficam entre 9BD11056991505203 e 9BD11056CC1542284. Para ambos, o ano/modelo varia entre 2009 e 2012.

O reparo, gratuito conforme previsto em lei, consiste na troca do eixo e dura aproximadamente quatro horas e meia e deve ser agendado em uma concessionária Fiat de preferência do proprietário. Os agendamentos serão iniciados no próximo dia 31 de janeiro.

Para maiores informações, os donos dos veículos afetados pela campanha podem entrar em contato pelo telefone 0800 707 1000 ou consultar o site.

Este conteúdo foi originalmente publicado no guia QuatroRodas.