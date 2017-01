Fiat aumenta preços e tira vários modelos do catálogo

A Fiat aproveitou a virada do ano para reajustar os preços de boa parte de sua linha. Até o recém-lançado Mobi Drive entrou na dança, passando dos R$ 39.870 iniciais para R$ 40.670.

De todo o portfólio atual da marca, apenas 500, Punto, Grand Siena e Toro Freedom 2.4 Flex não sofreram alterações de valor.

A montadora também retirou de seu configurador os modelos Bravo, Idea, Linea, Doblò Cargo, Palio Fire 2p (a versão com quatro portas ainda é vendida apenas sob encomenda) e Siena EL, confirmando que eles não serão mais fabricados. Importado do México, o Freemont também não aparece mais em nenhuma página do site da Fiat.

Além deles, no futuro próximo Palio e Punto deverão ser substituídos pelo projeto X6H, enquanto sua versão sedã, o X6S, deve ocupar os lugares de Grand Siena e Linea.

Veja abaixo os novos valores dos modelos reajustados:

Mobi Easy 1.0 Flex: de R$ 32.380 para R$ 33.030

Mobi Easy On 1.0 Flex: de R$ 36.340 para R$ 37.070

Mobi Like 1.0 Flex: de R$ 38.470 para R$ 39.240

Mobi Like On 1.0 Flex: de R$ 42.930 para R$ 43.790

Mobi Drive 1.0 Flex: de R$ 39.870 para R$ 40.670

Mobi Way 1.0 Flex: de R$ 39.890 para R$ 40.690

Mobi Way On 1.0 Flex: de R$ 44.460 para R$ 45.350

Uno Attractive 1.0 Flex: de R$ 41.840 para R$ 42.680

Uno Way 1.0 Flex: de R$ 42.970 para R$ 43.830

Uno Way 1.3 Flex: de R$ 47.640 para R$ 48.590

Uno Way 1.3 Dualogic Flex: de R$ 51.990 para R$ 53.030

Uno Sporting 1.3 Flex: de R$ 49.340 para R$ 50.330

Uno Sporting 1.3 Dualogic Flex: de R$ 53.690 para R$ 54.760

Palio Attractive 1.0 Flex: de R$ 43.050 para R$ 43.910

Palio Attractive 1.4 Evo Flex: de R$ 46.680 para R$ 47.610

Palio Essence 1.6 16V Flex: de R$ 51.650 para R$ 52.680

Palio Sporting 1.6 16V Flex: de R$ 54.210 para 55.290

Weekend Attractive 1.4 Flex: de R$ 56.600 para R$ 57.730

Weekend Adventure 1.8 16V Flex: de R$ 71.150 para R$ 72.570

Weekend Adventure Dualogic 1.8 16V Flex: de R$ 75.150 para R$ 76.650

Strada Working 1.4 Evo Flex: de R$ 46.790 para R$ 47.730

Strada Working Plus 1.4 Evo Flex – de R$ 48.820 para R$ 49.800

Strada Hard Working CS 1.4 Evo Flex – de R$ 52.880 para R$ 53.940

Strada Hard Working CE 1.4 Evo Flex – de R$ 57.040 para R$ 58.180

Strada Hard Working CD 1.4 Evo Flex – de R$ 64.250 para R$ 65.540

Strada Adventure CE 1.8 16V Flex – de R$ 66.280 para R$ 67.610

Strada Adventure CD 1.8 16V Flex – de R$ 73.130 para R$ 74.590

Strada Adventure Dualogic CD 1.8 16V Flex – de R$ 77.600 para R$ 79.150