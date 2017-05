Ferramenta tira dúvida sobre finanças pessoais via Facebook

São Paulo – O Finanças Práticas, programa de educação financeira da Visa, lança nesta segunda-feira (8) uma ferramenta que usa inteligência artificial para gerar respostas automáticas através do Messenger do Facebook.

É o primeiro chatbot no Facebook Messenger do Brasil voltado exclusivamente às finanças pessoais. Para usar a ferramenta, basta acessar a página do Finanças Práticas na rede social e enviar uma mensagem com uma dúvida sobre o tema.

O sistema identifica o assunto da pergunta e oferece alternativas de respostas, todas com base no conteúdo já disponível no site do programa Finanças Práticas, que existe desde 2005.

“A educação financeira tem um impacto direto e positivo na economia de um país, ao formar cidadãos mais conscientes com seus gastos e responsabilidades. Por isso, estamos colocando à disposição de todos um robô preparado para responder sobre as mais diversas questões de finanças pessoais onde e quando quiserem”, diz Sabrina Sciama, diretora de comunicação corporativa da Visa do Brasil.

O chatbot está preparado para responder perguntas sobre diferentes temas, desde investimentos até como se livrar das dívidas. “Entre os assuntos mais pesquisados em nosso site hoje em dia, por exemplo, está a diferença entre DOC e TED”, comenta Sciama.

“Desde 2005, quando criamos o Finanças Práticas, até hoje, o cenário mudou muito. A crise global de 2008/2009 ampliou o interesse das pessoas por finanças pessoais e a crise atual no Brasil torna essencial o controle do orçamento pessoal”, completa a diretora da Visa.