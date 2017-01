Feito no Brasil, Fiat Mobi é R$ 10 mil mais barato no México

Desenvolvido no Brasil, o Mobi foi apresentado em abril de 2016 para brigar com o VW Up!. Agora, o compacto produzido em Betim (MG) será exportado para o México – porém mais barato, com menor custo de manutenção e maior tempo de garantia.

As configurações do Mobi no mercado mexicano são exatamente as mesmas oferecidas no brasileiro: Easy, Like e Way. A primeira diferença, no entanto, está debaixo do capô. Ele terá apenas o defasado 1.0 de 73 cv (com gasolina) e quatro cilindros, deixando o novo 1.0 Firefly de três cilindros como exclusividade do Brasil.

A segunda está nos preços. Por lá, ele parte de 149.900 pesos mexicanos, ou R$ 22.640 em conversão direta. Por aqui, R$ 33.030.

Os valores são da versão de entrada, Easy. Para a Like, a marca cobra 168.900 pesos (R$ 25.550) no México e R$ 39.240 no Brasil. A aventureira e topo de linha, Way, sai por R$ 27.760 e R$ 40.690, nos respectivos países.

Mais baixo também é o custo de manutenção. Para os mexicanos, as seis revisões (até 60.000 km) saem, juntas, por R$ 1.210 (conversão direta). Os brasileiros pagam, pelos mesmos serviços, R$ 3.448. Só a revisão dos 60.000 km, no Brasil, sai por R$ 1.232, mais caro que todo o pacote no México.

Por fim, a terceira diferença: em terras mexicanas, o Mobi terá garantia de 7 anos, contra 7 do Brasil, onde ele é fabricado.

Para uma comparação mais justa, vale relacionar a renda per capita de cada país. O Brasil, segundo dados do Banco Mundial de 2013, tem o PIB per capita de US$ 11.208, contra US$ 10.307 do México.