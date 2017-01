Feirão de carros da Volkswagen começa nesta sexta

São Paulo – A Volkswagen promove a partir de sexta-feira (27) até domingo (29) o “Feirão Ano Novo Volkswagen Novo”. O evento oferece desconto para quem quer comprar carro zero-quilômetro.

De acordo com a montadora, o up! poderá ser adquirido com taxa zero em todo o país, enquanto o Fox estará com preço de nota fiscal de fábrica nas concessionárias da região Sudeste.

Já o Gol também estará com preço de nota fiscal de fábrica nas concessionárias das regiões Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte.

O feirão da Volks acontecerá em seis cidades, conforme a tabela abaixo, mas as ofertas também estarão disponíveis em todas as concessionárias da Rede Volkswagen no país.