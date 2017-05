Feirão da Caixa oferece imóveis novos e usados em 14 cidades

São Paulo — Começa na próxima sexta-feira (26) o Feirão da Casa Própria. No evento, realizado anualmente pela Caixa Econômica Federal, serão ofertados mais de 228 mil imóveis na planta, novos e usados em várias cidades brasileiras.

De sexta-feira a domingo, o feirão será realizado em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Campinas (SP), Belém (PA), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Salvador (BA), Goiânia (GO) e Uberlândia (MG). Já nos dias 23, 24 e 25 de junho, Brasília (DF), Fortaleza (CE) e Curitiba (PR) irão sediar o evento.

A recomendação da Caixa é que, antes mesmo do feirão, os interessados façam a simulação do financiamento pelo site do banco. “Assim, eles irão ao evento já sabendo qual imóvel novo ou usado poderão comprar”, disse o vice-presidente de habitação da CAIXA, Nelson Antônio de Souza, em vídeo publicado nas redes sociais do banco.

Os financiamentos vão desde as faixas do programa federal Minha Casa Minha Vida até aqueles que usam recursos do SBPE, com imóveis no valor de até 3 milhões de reais. A maior procura, segundo Souza, deve se concentrar nas unidades com valor médio de 300 mil reais.

Quem for à feira para financiar a casa própria deve levar documento de identidade, CPF, comprovante de renda e de residência atualizados. A entrada é gratuita.

Os interessados podem obter mais informações pelo site da Caixa, nas agências ou pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (0800 726 0101), disponível 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana.

Serviço

Feirão CAIXA da Casa Própria 2017

De 26 a 28 de maio e de 23 a 25 de junho de 2017

Sextas-feiras e sábados, das 10h às 20h; domingos, das 10h às 18h

Veja o calendário completo e as cidades participantes