Tenho nome sujo. Meu namorado pode usar o meu FGTS em um imóvel?

Marcelo Prata, diretor do site Canal do Crédito

Por Marcelo Prata, diretor do site Canal do Crédito

Dúvida da leitora: Meu nome está sujo e meu namorado quer comprar um apartamento no nome dele, mas pagar parte da entrada com o valor do meu FGTS. Isto é possível?

Resposta de Marcelo Prata*

É possível utilizar o FGTS de outra pessoa para comprar um imóvel, independente do grau de parentesco. Contudo, vocês dois terão de morar juntos. Ou seja, o imóvel não ficará somente em “nome dele”, mas sim, em nome de vocês dois, uma vez que ambos serão registrados como compradores.

O fato de você ter o nome com restrições não é um impeditivo para a utilização do FGTS. No entanto, caso esse imóvel esteja sendo adquirido com a utilização de financiamento imobiliário, isso poderá ser um problema. Neste caso, o banco irá realizar a consulta do histórico de crédito de vocês dois e apontará essa restrição existente.

De qualquer maneira, em tese, caso a renda do seu namorado seja suficiente para assumir as parcelas do financiamento, bastaria que ele estivesse com o nome em ordem para ter o crédito aprovado. Como essa é uma situação que depende da interpretação que a área de crédito do banco terá, minha sugestão é que, antes de assumir qualquer compromisso com a compra do imóvel, vocês busquem a aprovação do financiamento imobiliário.

*Marcelo Prata é especialista em crédito imobiliário e fundador dos sites Canal do Crédito e Resale.com.br

Envie suas dúvidas sobre financiamento de imóveis para seudinheiro_exame@abril.com.br ou confira os conteúdos já publicados sobre esse e outros temas na seção Financiamento de imóveis.