Esta será a melhor semana do ano para você aprender a investir

São Paulo – Começa nesta segunda (8) a 4ª edição da Semana de Educação Financeira, que irá promover mais de mil palestras, seminários e encontros gratuitos em 21 estados do país e no Distrito Federal. O intuito é ensinar o consumidor a lidar melhor com o dinheiro e a investir.

Organizado pelo Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF), o evento termina no próximo domingo (14) e tem como objetivo promover ações de educação financeira no Brasil, seguindo as diretrizes da Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), criada por decreto federal em 2010.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), autarquia que regula e fiscaliza o mercado financeiro com o intuito de proteger investidores, participará do evento todos os dias, realizando palestras e encontros sobre temas como planejamento financeiro, mercado de capitais, fintechs e crowdfunding, entre outros.

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) também participa do evento e irá promover palestras onlines, além de dar orientações financeiras e oficinas presenciais. As palestras online estão abertas ao público e duram uma hora.

Na segunda (8), às 10h, a associação irá dar orientações sobre os riscos de tomar crédito e como evitar o superendividamento. Na terça (9), também às 10h, o Idec vai tratar da importância de planejar o orçamento doméstico para ter equilíbrio financeiro.

Já na quinta (11), às 14h, a palestra “Como aplicar o seu dinheiro para iniciantes” vai explicar conceitos básicos sobre investimentos, perfis de investidores e rentabilidade. Na sexta (12), às 14h, irá organizar a palestra sobre direitos do consumidor de serviços bancários.

Veja abaixo os cursos online e as atividades presenciais que se destacam no evento. Para ver a programação completa, acesse o site do evento:

Atividades online

Atividade Quando Quem promove Como se cadastrar Curso “Gestão de Finanças Pessoais” Do dia 8 a 14 , das 5h às 23h50 Banco Central do Brasil Acesse o site Webinar “A conquista da sua liberdade através da educação financeira” Dia 9, das 19h às 20h30 BM&FBovespa Acesse o site Palestra “Oferta de Crédito e Superendividamento” Dia 8, das 10h às 11h Idec Acesse o site Palestra “Planejamento Financeiro e Consumo” Dia 9, das 10h às 11h Idec Acesse o site Palestra “Como aplicar o seu dinheiro para iniciantes” Dia 11, das 14h às 15h Idec Acesse o site Palestra “Direitos do consumidor de serviços bancários” Dia 12, das 14h às 15h, em São Paulo Idec Acesse o site

Atividades presenciais