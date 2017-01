Em 2017, Tesouro Selic terá o maior ganho real em 10 anos

São Paulo – O Tesouro Selic, título público vendido através do Tesouro Direto e que acompanha a variação da taxa básica de juros, deve proporcionar aos investidores, em 2017, o maior ganho real dos últimos dez anos. É o que aponta um estudo realizado pelo analista Roberto Indech, da corretora Rico.

O cálculo chama atenção especialmente porque estamos no meio de um ciclo de cortes na Selic promovido pelo Banco Central. Na última quarta-feira (11), a taxa de juros foi reduzida de 13,75% para 13% ao ano. Foi o terceiro corte consecutivo da Selic, e economistas esperam ainda mais para este ano (veja quanto R$ 5 mil rendem com a Selic em 13% ao ano).

A redução mais agressiva da Selic tem sido possível graças ao alívio da inflação. O IPCA de dezembro mostrou alta nos preços de apenas 0,30%, levando o acumulado de 2016 para 6,29%, dentro do limite da meta do governo, de 6,5%.

A desaceleração do IPCA também beneficia o ganho real do Tesouro Selic, já que, apesar de os juros estarem caindo, o índice oficial de preços deve ceder em um ritmo mais intenso em 2017. Segundo a versão mais atual do Boletim Focus do Banco Central, o mercado espera que o IPCA termine este ano com alta acumulada de 4,81%.

“Espera-se que taxa de juros chegue abaixo de 12% já neste primeiro semestre de 2017 enquanto que a inflação poderá atingir o centro da meta estipulado pelo governo, de 4,5% ao ano, nos próximos meses”, afirma Indech.

De acordo com os cálculos de Indech, o ganho real do Tesouro Selic em 2017 deverá ser de 6,67%, considerando um IPCA médio de 5% e uma Selic média de 12%. Se a projeção se confirmar, será a maior rentabilidade real desde 2007, quando ficou em 8,01%.

Veja na tabela abaixo o comportamento da inflação, dos juros e do ganho real do Tesouro Selic nos últimos dez anos.

Ano IPCA médio, em % Selic média, em % Ganho real, em % 2007 3,64 11,94 8,01 2008 5,67 12,59 6,55 2009 4,90 9,81 4,68 2010 5,04 10,03 4,75 2011 6,63 11,78 4,83 2012 5,41 8,47 2,90 2013 6,21 8,38 2,04 2014 6,33 11,03 4,42 2015 9,01 13,63 4,23 2016 9,00 14,16 4,73 2017* 5,00 12,00 6,67

*Projeção da corretora Rico

Fontes: Rico, BC e IBGE

Investindo em Tesouro Selic

A aplicação mínima inicial é de 30 reais e qualquer um pode investir, basta procurar um banco ou uma corretora para intermediar a negociação.

Ao aplicar no Tesouro Direto, você precisa ficar atento com as taxas cobradas pelas instituições financeiras autorizadas a negociar os títulos públicos, chamadas de agentes de custódia. Algumas delas isentam o investidor do pagamento, mas outras chegam a cobrar até 2% ao ano, o que compromete os ganhos. Veja as taxas cobradas por cada um dos agentes.

Além da taxa, você também deve considerar que a aplicação em títulos públicos sofre tributação de Imposto de Renda. Sobre os resgates em até 180 dias incide uma alíquota de 22,5%; de 181 dias a 360 dias o imposto cai para 20%; de 361 a 720 dias vai para 17,5%; e acima de 721 dias é aplicada a menor alíquota, de 15%.

Para o consultor financeiro André Massaro, autor do blog “Você e o Dinheiro” em EXAME.com, o Tesouro Selic é o melhor título público para quem tem dúvida sobre qual papel do governo escolher.

O Tesouro Selic, explica Massaro, tem o risco de crédito (calote do governo) e o risco de mercado. “O risco de crédito em um título público federal é irrelevante. Qualquer título público é infinitamente mais seguro que a Poupança ou qualquer outro investimento oferecido por um banco (ainda que tenha cobertura do FGC)”, diz.

“Já o risco de mercado, num título pós-fixado como o Tesouro Selic, também é irrelevante. Ele acompanha a variação diária da Selic e não dá aquelas ‘chacoalhadas’ típicas dos prefixados. Então, a possibilidade de perda caso o investidor se desfaça do título antes do vencimento é mínima”, completa. Veja outras opções de investimentos que vão bater a poupança em 2017.