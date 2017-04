Efeitos do rotativo devem ser vistos já em abril, prevê BC

Brasília – O chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Tulio Maciel, afirmou nesta quarta-feira, 26, que a expectativa da instituição é de que, em abril, os efeitos das medidas do rotativo já sejam percebidas, com queda das taxas cobradas ao consumidor final. Maciel apresentou à imprensa informações e novas estatísticas a respeito do crédito do cartão.

“Mudança no rotativo busca reduzir o risco da operação”, comentou Maciel, em referência às novas regras do rotativo, que começaram neste mês de abril. Agora, quem ficar mais de 30 dias no rotativo é transferido para outra modalidade de crédito, como o parcelado, com taxas menores.

“A redução do risco da operação do rotativo reduzirá também o custo. Essa é a expectativa”, disse Maciel. “O foco é no pagador regular, que é o cliente que paga pelo menos o valor mínimo da fatura do cartão. É sob o pagador regular que deve recair o maior impacto das medidas”, comentou.

Maciel afirmou ainda que há expectativa de redução substancial de taxas do rotativo em abril. “Dados de até 7 de abril já mostram queda substancial na taxa do rotativo regular”, afirmou.