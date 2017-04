Easy troca multas de trânsito por descontos de R$ 20 em corridas

São Paulo – A Easy Taxi anunciou uma promoção inusitada: quem apresentar multas de trânsito ganhará descontos de 20 reais em corridas feitas pelo aplicativo de motoristas na cidade de São Paulo. O crédito vale para qualquer corrida. Se a viagem custar 20 reais, o usuário do app não pagará nada.

Chamada de “Ticket to ride”, o objetivo da empresa com a campanha é gerar uma oportunidade de mostrar que o serviço pode sair mais barato do que manter um carro na cidade.

A promoção só vale para infrações consideradas leves e médias,. Para participar, basta usar o aplicativo ou inserir o código de barras da multa no site da promoção e gerar o voucher. O próprio sistema do aplicativo dirá se a multa é válida para a promoção ou não. São válidos boletos já pagos ou não.

A Easy somente irá conceder, para cada cliente, um desconto por semana. Se o usuário recebeu dez multas, por exemplo, ele somente poderá gerar um voucher por semana até o final da promoção.

Os descontos são válidos até o dia 30 de junho deste ano e apenas para pagamentos feitos com cartão pelo aplicativo.