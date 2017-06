Easy, 99 e Cabify dão desconto neste Dia dos Namorados

São Paulo – Vai sair hoje à noite para comemorar o Dia dos Namorados? Os aplicativos de transporte dão desconto nesta segunda (12) para você brindar sem dirigir.

A Easy oferece 40% de desconto para corridas com pagamento em cartão de crédito no app, em todo o Brasil. A promoção é válida para táxi comum, táxi com tarifa reduzida ou carro privado.

Para aproveitar o desconto, é preciso inserir o código MOZAO no app, no campo “Pagamento & Promoção”, e selecionar a opção de pagamento com cartão no app. O código pode ser usado quantas vezes o usuário quiser, até às 23h59 de hoje.

A 99 oferece até 15 reais de desconto nas duas primeiras corridas com o app. A promoção é válida em todo o Brasil, para corridas de táxi e de carros particulares, pelo 99POP.

Para aproveitar o desconto, é preciso, primeiro, reservar o restaurante pelo app Restorando Brasil. Depois, é necessário inserir o código RESTO99 no app da 99.

A Cabify oferece cupons de desconto em Curitiba e Belo Horizonte. Em Curitiba, é preciso inserir o código OIMOZAO no app para ganhar 50% de desconto em duas corridas, até às 20h59 de hoje. O desconto máximo é de 15 reais por corrida.

Em Belo Horizonte, o código BHINLOVE é válido para até cinco corridas por usuário, feitas até às 23h de hoje. O desconto máximo é de 10 reais por corrida.