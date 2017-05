Dia sem imposto vende gasolina a R$ 1,75 e carro 29% mais barato

São Paulo – A 9ª edição do Dia da Liberdade de Impostos acontece nesta quinta-feira (1º) e venderá produtos sem impostos. Entre os estabelecimentos participantes do evento estão postos de combustível, que venderão gasolina por até 1,75 o litro, e também concessionárias, que irão comercializar carros com até 29% de desconto.

No dia, serão oferecidos cerca de 90 mil litros de combustível mais barato, com desconto de até 41% sem a incidência de tributos. Também serão vendidos dois carros zero quilômetro com desconto que pode superar 14 mil reais.

Os empresários que participam do evento, organizado pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem, irão arcar com os custos dos descontos com o objetivo de conscientizar a população sobre o peso dos tributos no valor dos itens.

Combustível mais barato

Nesta quinta, 14 postos, em 11 cidades, venderão gasolina sem a incidência de impostos. O litro mais barato será vendido por 1,75 real em Resende, no Rio de Janeiro.

Veja abaixo a lista dos postos que venderão combustível sem impostos durante o evento:

Barra Mansa – RJ

Posto: Aliança Center

Endereço: R. Dr. Francisco Viléla de Andrade Neto, 13 – Centro

Regulamento: Venda de 2 mil litros de gasolina sem impostos por 1,80 real o litro. Cada veículo pode abastecer 20 litros, o pagamento deverá ser feito em dinheiro e serão distribuídas senhas para os 100 primeiros automóveis no local.

Barra Velha – SC

Posto: Parada Havan

Endereço: Rodovia BR 101, 1019 – Centro

Regulanmento: Venda de 5 mil litros de gasolina sem impostos por 2,19 reais o litro.

Belo Horizonte – MG

Posto: Pica Pau

Endereço: Av. do Contorno 10.325, Barro Preto

Horário: a partir das 9h

Regulamento: Venda de 5 mil litros de gasolina com o desconto de impostos por 2,11 reais o litro. O abastecimento será limitado a 70 reais (33,08 litros) por veículo e aos primeiros 115 automóveis e 95 motocicletas que chegarem ao local. Serão distribuídas senhas e será proibida a retirada de combustível com vasilhames, galões e outros recipientes. O pagamento somente poderá ser realizado com dinheiro.

Brasília – DF

Postos: Jarjour Asa Norte, Jarjour Asa Sul e Jarjour Taguatinga

Horário: a partir das 6h30

Regulamento: Venda de 45 mil litros de gasolina sem impostos por 2,14 reais o litro, uma redução de quase 40% do valor. Os clientes poderão abastecer até 20 litros por veículo.

Brusque – SC

Posto: Havan

Endereço: Rodovia Antonio Heil, nº 320 – Centro

Regulamento: Venda de 5 mil litros de gasolina sem a incidência de tributos por 2,19 reais o litro.

Chapecó – SC

Posto: Gambatto

Endereço: Avenida Fernando Machado, esquina com a Rua João Martins – São Cristóvão

Horário: a partir das 8h

Regulamento: Venda de 3 mil litros de gasolina comum sem a cobrança de impostos por 2,25 reais. O abastecimento será feito por ordem de chegada e o limite máximo é de 20 litros por carro e cinco litros por moto. O abastecimento será realizado enquanto durar o estoque e não será permitida a retirada de gasolina com galões ou garrafas.

Florianópolis – SC

Posto: Camarão

Endereço: Rua Jorge Lacerda, 1.625 – Costeira do Pirajubaé

Regulamento: venda de 2 mil litros de gasolina sem impostos por 2,23 reais o litro.

Joinville – SC

Postos: dois da rede Zandoná

Endereços: Rua Inambu, 791 – Costa e Silva; e Rua Benjamin Constant, 2.946.

Horário: a partir das 7h30

Regulamento: Cada posto irá oferecer 4 mil litros de gasolina comum no valor de 1,85 real o litro, um desconto de 41%. Serão vendidos 20 litros por carro, e o pagamento somente poderá ser realizado em dinheiro. Senhas para o abastecimento vão ser distribuídas por ordem de chegada na fila.

Resende – RJ

Posto: Petrograal

Endereço: São Domingos da Calçada, 38 – Paraíso

Horário: a partir das 8h

Regulamento: Venda de 2.250 litros de gasolina sem impostos por 1,75 real o litro. As senhas serão distribuídas na fila por ordem de chegada e apenas carros poderão ser abastecidos. A retirada de combustível com vasilhames não será permitida, e a cota de abastecimento por veículo é de 15 litros (26,25 reais). O pagamento deverá ser feito somente em dinheiro. Antes do abastecimento, será realizado um teste de qualidade do combustível em público e o resultado ficará visível para todos os clientes.

Rondonópolis – MT

Posto: Campeão

Regulamento: O posto comercializará gasolina a 1,97 real, com desconto de 32%. O abastecimento será limitado a 20 litros para carros e cinco litros para as motos.

Volta Redonda – RJ

Posto: Rede Brasil

Endereço: Av. Almte. Adalberto de Barros Nunes, 3740 , Retiro

Horário: a partir das 9h

Regulamento: Venda de 2 mil litros de gasolina sem impostos a 1,81 real o litro para os 100 primeiros veículos que chegarem ao posto. Cada carro poderá abastecer, no máximo, 20 litros de gasolina mais barata.

Carro com desconto

Os dois carros zero quilômetro sem impostos serão vendidos por concessionárias em Brasília e Joinville.

O Peugeot 208 Active poderá ser comprado por 37.319,38 mil reais na Champion Peugeot, em Brasília. O preço original do carro é de 52.290 reais – ou seja, o desconto é de 14.970,62 reais, equivalente a 28% do valor.

Para comprar o carro com o desconto, os consumidores deverão estar presentes em um dos três postos de combustível que vão vender gasolina mais barata na cidade: as unidades, todas da rede Jarjour, ficam na Asa Norte, na Asa Sul e em Taguatinga.

Os interessados no carro precisarão acompanhar, em um painel montado em cada posto, um medidor estatístico dos impostos pagos no Brasil em tempo real. Assim que acabar o estoque de gasolina sem impostos e o último carro for abastecido, o “impostômetro” será pausado. O cliente que tiver dado o palpite mais próximo do valor final poderá comprar o veículo.

O regulamento completo da ação está disponível na página do Facebook da CDL Jovem do Distrito Federal.

A concessionária de Joinville também venderá um Peugeot 208 Active 1 com desconto. O carro poderá ser comprado na concessionária com desconto de 29%, por 36,9 mil reais. O veículo está exposto no Shopping Garten e mais detalhes sobre a ação serão divulgados na página da CDL Jovem de Joinville no Facebook.