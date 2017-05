Curso gratuito ensina a quitar dívidas e ganhar renda extra

São Paulo – Na Semana Nacional de Educação Financeira, o Itaú Unibanco lançou um curso gratuito online que ensina como quitar dívidas, organizar ganhos e gastos, multiplicar seu dinheiro e ganhar renda extra.

O curso “Saia do Vermelho: soluções para equilibrar o seu orçamento e conquistar os seus sonhos” é oferecido através da plataforma digital de educação eduK e estará disponível por tempo indeterminado.

É possível acessar vídeo-aulas e materiais de apoio focados na organização das despesas do dia a dia . Os vídeos são feitos pela especialista em finanças Patrícia Lages.

São dois capítulos: “Quatro técnicas para alcançar o equilíbrio financeiro” e “Quatro hábitos para uma melhor relação com o dinheiro”. Ambos totalizam oito aulas, que somam 2 horas.

“Um dos pilares da estratégia de educação financeira do Itaú é empoderar os clientes e a sociedade para que todos possam tomar as melhores decisões nos diferentes momentos da vida, promovendo reflexões para que alcancem o equilíbrio financeiro e conquistem seus objetivos”, afirma Denise Hills, superintendente de sustentabilidade e negócios inclusivos do Itaú Unibanco.

Melhor semana para aprender a investir

A Semana Nacional de Educação Financeira promove, entre os dias 8 e 14 de maio, mais de mil palestras, seminários e encontros gratuitos em 21 estados do país e no Distrito Federal. O intuito é ensinar o consumidor a lidar melhor com o dinheiro e a investir.

Organizado pelo Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF), o evento tem como objetivo promover ações de educação financeira no Brasil, seguindo as diretrizes da Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), criada por decreto federal em 2010.

Veja os cursos e atividades que se destacam durante o evento. Para consultar a programação completa, basta acessar o site oficial da Semana Nacional de Educação Financeira.

Em vídeos, blogueiros ensinam como ganhar dinheiro

Além dos cursos e palestras oferecidos na Semana Nacional de Educação Financeira, também é possível aprender a organizar seu bolso e a investir de um jeito descontraído a qualquer momento, no YouTube.

Seguir bons canais de finanças pessoais é um jeito fácil e produtivo de aprender a cuidar do seu dinheiro, de graça. Consultores financeiros viraram youtubers didáticos e engraçados, e você só tem a ganhar com essa moda.

Seu Dinheiro no YouTube

Você também pode acompanhar os vídeos de Seu Dinheiro, de EXAME.com, no YouTube. De segunda à sexta, às 15h, trazemos especialistas para responder dúvidas de leitores sobre organização financeira, investimentos, Imposto de Renda e outros temas.

