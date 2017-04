Créditos da Nota Fiscal Paulista são liberados nesta segunda

São Paulo – A Secretaria da Fazenda liberou 612 milhões reais em créditos da Nota Fiscal Paulista a partir desta segunda-feira (17).

Serão distribuídos 555 milhões de reais para consumidores e condomínios, enquanto entidades sem fins lucrativos poderão sacar 57 milhões de reais em créditos.

Os consumidores e condomínios receberão créditos relativos às notas fiscais com CPF e CNPJ de compras realizadas no primeiro semestre de 2016. Já o montante a ser liberado para entidades sem fins lucrativos corresponde a documentos fiscais de compras próprias das instituições e de cupons recebidos em doação no segundo semestre do ano passado.

Os créditos da Nota Fiscal Paulista podem ser transferidos para contas bancárias dos consumidores por cinco anos a partir da data de liberação. Os valores podem ser utilizados a qualquer momento ao longo desse período.

Valores podem ser resgatados pelo aplicativo

Os consumidores poderão resgatar seus créditos utilizando o aplicativo da Nota Fiscal Paulista. Basta acessar o app pelo tablet ou smartphone, digitar o CPF/CNPJ e senha cadastrada e solicitar a opção de resgate dos créditos. O aplicativo está disponível para celulares com sistema iOs e com sistema Android.

A Secretaria da Fazenda não recomenda que os usuários do programa de incentivo fiscal utilizem aplicativos não oficiais, pois acredita que essas ferramentas podem captar informações pessoais e monitorar o padrão de consumo dos consumidores.

Ao acessar o sistema por meio de aplicativos fornecidos por terceiros e digitar senha e CPF, o consumidor permite que um banco de dados externo tenha acesso direto à sua conta, o que o expõe ao risco de que alterações irregulares e indesejadas sejam feitas no seu perfil cadastrado no programa, relata a Secretaria da Fazenda.

Usuários cadastrados no programa também poderão fazer o pedido para transferência dos valores pelo site da Nota Fiscal Paulista.

Tanto pelo aplicativo como pelo site os valores serão creditados na conta bancária informada em até 15 dias.

Troca de senha

A partir desta segunda-feira a Secretaria da Fazenda do Estado irá avisar cerca de 1 milhão de consumidores sobre a necessidade de atualizarem suas senhas para acesso às contas do programa.

Ao entrar no site, esses consumidores receberão uma alerta de que suas chaves de acesso são consideradas vulneráveis pelo sistema e que, para sua própria segurança, a equipe da Nota Fiscal Paulista recomenda a troca da senha atual para uma senha mais forte.