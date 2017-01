CPF poderá ser atualizado no site da Receita Federal

Brasília – A Receita Federal lançará na próxima segunda-feira, 16, um serviço que permitirá a atualização de dados cadastrais no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) pela internet.

No site da Receita, será possível preencher um formulário eletrônico para modificar informações como nome, endereço e telefone gratuitamente.

Atualmente, a atualização de dados só pode ser feita pessoalmente em unidades dos Correios, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, com a cobrança de R$ 7. A Receita espera que a facilidade atinja 191 milhões de pessoas.

A Receita Federal também alterou o modelo do Cadastro Pessoa Física (CPF) emitido pelo órgão. De acordo com ato publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 12, os novos documentos passarão a ter, no verso, um QR Quode, espécie de código de barras que pode ser escaneado por celulares e outros dispositivos. De acordo com a Receita, a novidade vai facilitar a comprovação da autenticidade dos comprovante CPF e reduzir o risco de fraudes.

Os documentos emitidos pelo modelo antigo continuam válidos. Também foi permitido que o CPF de pessoas com deficiência com mais de 18 anos seja requerido por cônjuge, pais, descendentes e parentes colaterais até terceiro grau.