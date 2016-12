Consulte o valor do IPVA 2017 para carros de São Paulo

São Paulo – Os proprietários de veículos registrados no estado de São Paulo já podem consultar e pagar o valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2017.

A consulta pode ser feita em toda a rede bancária, tanto em caixas eletrônicos, pelo internet banking ou diretamente nas agências.

A forma de consulta nos sites e terminais de autoatendimento muda conforme o banco, mas geralmente as informações relativas ao IPVA aparecem no campo de pagamentos ou tributos e para checar o valor exato do imposto basta informar o número do Renavam do carro.

Outra maneira de verificar o IPVA é por meio do site da Secretaria da Fazenda do Estado. Ao acessar a página com as informações sobre o IPVA, basta clicar em “Consulta Valor Venal para o IPVA de 2016” e digitar a faixa de IPVA e o ano de fabricação do carro. Ambos os dados são encontrados no Certificado de Registro e Licenciamento do carro.

Enquanto as consultas feitas nos bancos mostram o valor exato do imposto a ser pago, a consulta pelo site da Secretaria da Fazenda mostra apenas o valor venal do carro (valor de mercado) e a alíquota do imposto (4%), restando ao contribuinte calcular o valor final do imposto.

Pagamento

Além de disponibilizar as informações sobre o valor do tributo, os bancos também já estão habilitados a fazer o recolhimento do IPVA do ano que vem.

O proprietário que optar por quitar o IPVA ainda em dezembro ou até a primeira data de vencimento, em janeiro, pode obter um desconto de 3% sobre o valor total do imposto ao pagar o tributo à vista.

Quem quiser parcelar o pagamento em três prestações também deve pagar a primeira parcela até janeiro.

Quem perder o prazo do primeiro vencimento, no mês que vem, só terá a opção de fazer o pagamento em cota única, sem desconto, em fevereiro.

A quitação do imposto deverá ser feita respeitando o calendário, de acordo com a placa do veículo. O contribuinte que deixar de recolher o imposto até a data de vencimento fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Passados 60 dias, o percentual da multa é fixado em 20% do valor do imposto.

Veja o calendário de pagamento do IPVA de 2017

Automóveis, Camionetas, Caminhonetes, Ônibus, Microônibus, Vans, Motos e similares

Mês janeiro fevereiro março Parcela 1ª Parcela ou Cota Única Com Desconto(*) 2ª Parcela ou Cota Única Sem Desconto 3ª Parcela Placa Dia do Vencimento Dia do Vencimento Dia do Vencimento Final 1 09/01/2017 09/02/2017 09/03/2017 Final 2 10/01/2017 10/02/2017 10/03/2017 Final 3 11/01/2017 13/02/2017 13/03/2017 Final 4 12/01/2017 14/02/2017 14/03/2017 Final 5 13/01/2017 15/02/2017 15/03/2017 Final 6 16/01/2017 16/02/2017 16/03/2017 Final 7 17/01/2017 17/02/2017 17/03/2017 Final 8 18/01/2017 20/02/2017 20/03/2017 Final 9 19/01/2017 21/02/2017 21/03/2017 Final 0 20/01/2017 22/02/2017 22/03/2017

Caminhões e Caminhões-trator