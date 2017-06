Conselho autoriza distribuição de saldo do Fundo PIS-Pasep

Brasília – O Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep autorizou a distribuição aos participantes de parte do saldo registrado na rubrica ‘Reserva para Ajuste de Cotas’ em 30 de junho de 2016, conforme resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 21.

De acordo com a decisão, a distribuição será creditada na conta individual do participante no próximo dia 30 de junho no valor correspondente a 1,40% do saldo da respectiva conta antes do crédito de que trata o artigo 3º da Lei Complementar 26/75.

Depois da distribuição dessa reserva, os participantes também irão receber no encerramento do exercício financeiro 2016/2017 créditos sobre o saldo de sua conta individual nos seguintes porcentuais: 1,297% de atualização monetária; 3% de juros; e 3% de resultado líquido adicional.

Os participantes poderão sacar os valores de acordo com o cronograma de pagamentos, que ainda será divulgado pelo governo.