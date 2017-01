São Paulo – As dezenas sorteadas no concurso 1892 da Mega-Sena deste sábado foram: 06- 17- 22- 30- 37- 50. Ninguém acertou a seis dezenas e, portanto, o prêmio de 4,5 milhões de reais acumulou.

O sorteio foi no espaço CAIXA Loterias, próximo ao Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP). O prêmio acumulado para o próximo sorteio no dia 11 de janeiro será de 8 milhões de reais, segundo informações no site da Caixa.