Confira o resultado da Mega-sena (concurso 1896)

São Paulo – Uma aposta do município de Itanhaém, em São Paulo, acertou as seis dezenas do sorteio da Mega-sena deste sábado.

O vencedor vai levar um prêmio de R$ 28.783.383,17.

Os números, sorteados na cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, foram: 03, 06, 14, 15, 21 e 25.

Outras 133 apostas acertaram cinco números, e cada uma delas vai levar R$ 19.529,58.

Mais 7.692 apostas fizeram a quadra e, por isso, terão direito a um prêmio de R$ 482,40.

Os sorteios da Mega-sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50.