Como ver se seu nome está sujo e ter ajuda gratuita para limpá-lo

São Paulo — A partir de terça-feira (12), você poderá consultar gratuitamente se seu nome está sujo e receber orientações para negociar ou quitar suas dívidas em um caminhão itinerante da Serasa Experian. A expectativa é de que ele percorra, durante um ano, 18 mil quilômetros de Norte a Sul do país.

Na próxima semana, o caminhão estará em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, e depois começará sua jornada pelo interior do estado e Brasil. O projeto é fruto de uma parceria da Serasa com a securitizadora Ativos S.A. para estimular a educação financeira.

Será possível fazer a autoconsulta de CPF, conhecer sua pontuação de crédito, abrir o Cadastro Positivo, fazer alerta de documentos extraviados e receber orientações para regularização de pendências financeiras e renegociação de dívidas atrasadas. Todos esses serviços também estão disponíveis gratuitamente no site da Serasa Experian.

Segundo a Serasa, a ideia de criar um caminhão itinerante com serviços gratuitos à população surgiu porque aproximadamente 50% dos brasileiros não têm acesso qualificado à internet e atualmente cerca de 60 milhões de pessoas estão inadimplentes no país.

A parceria entre o SerasaConsumidor, braço da Serasa Experian voltado ao cidadão, e a Ativos S.A. vai permitir que os consumidores negociem suas dívidas com mais de 20 milhões de empresas, como Santander, Itaú, Bradesco e Hipercard, por exemplo, com condições especiais no próprio caminhão.

A lista com todas as empresas está no site da Serasa e também pode ser consultada através do telefone 0800-644-3030. Nos mesmos canais, também será possível acompanhar as cidades por onde o caminhão passará.

“Com o projeto, o SerasaConsumidor aumenta o seu leque de canais de atendimento e se aproxima para empoderar ainda mais o consumidor, possibilitando que ele tenha em mãos o seu histórico financeiro e o domínio da sua situação econômica. A falta de tempo ou acesso à internet não podem se tornar empecilhos para que o cidadão tenha acesso à informação de qualidade”, afirmou o gerente do SerasaConsumidor Giresse Contini.