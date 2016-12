Como será o horário dos bancos nesta semana de Ano Novo

São Paulo – As agências bancárias abrem normalmente para atendimento ao público até quinta-feira desta semana (29). Na sexta-feira (30), as agências estarão fechadas e reabrem na segunda-feira (2).

As contas de consumo de água, luz, telefone e TV a cabo e os carnês com vencimento entre os dias 30 de dezembro e 1º de janeiro podem ser pagos na segunda-feira (2), sem a incidência de multa por atraso, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). As contas que têm código de barra podem ser pagas normalmente nos caixas automáticos.

Os clientes podem fazer outras transações em qualquer dia e horário por caixas eletrônicos, sites dos bancos, aplicativos para celular e telefone. Também podem realizar pagamentos em casas lotéricas, agências dos Correios, supermercados e outros estabelecimentos comerciais credenciados.