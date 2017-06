Pergunta da leitora: Preciso aprender a lidar com o pouco que recebo e a me livrar das dívidas. Nunca soube mexer com questões financeiras. Vivo com meu filho e sou servidora pública contratada, mas nunca sei exatamente por quanto tempo vou ter trabalho. Já quitei uma dívida com o banco e negociei outra do cartão, mas ainda preciso pagar um empréstimo que fiz com duas amigas e o que comprei fiado na mercearia, no açougue e na farmácia. Como me organizar para pagar todas as dívidas sem saber quanto tempo me resta de trabalho?

Resposta de Cássia D’Aquino*:

Antes de mais nada, é importante que você tenha um mínimo de generosidade com você mesma. Valorizar o esforço que já está fazendo para modificar o comportamento em relação ao dinheiro vai impedir que você fique paralisada pela angústia dos problemas , sem forças para organizar um plano eficaz para sair dessa situação.

Em segundo lugar, é preciso garantir que a negociação da dívida com o cartão siga conforme o que foi combinado. Ser capaz de sustentar esse acordo vai lhe conferir segurança para encaminhar novos passos na reorganização da sua vida financeira. Portanto, não se distraia do ponto em que você já está. Não vá andar para trás!

Em terceiro lugar, é importante que você encontre alguma fonte de renda que lhe possibilite certa estabilidade financeira. Afinal, está claro que a incerteza sobre seus proventos não lhe permite planejar o futuro. Meu conselho: avalie seus talentos, competências; reexamine seu currículo; peça conselhos aos amigos. A partir dessas avaliações, procure definir novas áreas de atuação profissional.

Em quarto lugar, em relação à dívidas restantes, seja sincera com seus credores. Fale sobre sua disposição em pagar o débito e ofereça um plano de pagamento que seja realista. Lembre-se que a maior parte das pessoas se incomoda menos com o dinheiro que deixou de receber e mais com a desfaçatez do devedor, que age como se nada tivesse acontecido.

Por fim, considere trocar a dívida com a mercearia, açougue e farmácia por alguma forma de trabalho nesses estabelecimentos. Assim, com alguma sorte, você aprenderá uma nova profissão, resolverá o problema da renda e ainda vai livrar-se, para sempre, das dívidas. Vá em frente, moça!

*Cássia D’Aquino é educadora financeira especializada em crianças e autora de livros. É criadora e coordenadora do Programa de Educação Financeira em escolas brasileiras e assessora de instituições públicas e privadas. É correspondente da Associação Internacional de Cidadania e Educação Social e Econômica (IACSEE) e representante brasileira no Programa Global de Educação Financeira, voltado para a população de baixa renda em todo o mundo.

Também tem dúvidas sobre orçamento pessoal? Envie sua pergunta para seudinheiro_exame@abril.com.br.