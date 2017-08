Como agilizar a compra do seu imóvel

É preciso percorrer um longo processo para contratar um crédito imobiliário. Há a checagem dos dados do interessado, a simulação do valor que pode ser financiado, além da busca por um imóvel adequado ao padrão estabelecido e que tenha a documentação em ordem, inclusive dos proprietários.

A partir daí, começa uma maratona de idas ao banco para ajustar a papelada e liberar o empréstimo. Uma parte dos documentos deve ser entregue pessoalmente ao gerente. Se houver algo errado, é preciso reunir mais informações e arrumar outro espaço na agenda para visitar a agência.

Para facilitar a vida de quem precisa enfrentar esse processo, o Santander tem uma plataforma digital. Os clientes podem fazer a simulação de forma intuitiva, pelo smartphone ou computador, e toda a documentação pode ser enviada digitalmente. Basta fotografar os papéis com a câmera do celular.

“É preciso ir apenas uma vez ao banco, quando todo o processo estiver concluído, para assinar o contrato”, afirma Gilberto de Abreu, diretor de crédito imobiliário do Santander.

A plataforma pode ser usada por qualquer pessoa interessada em obter crédito imobiliário do Santander. Quando comprador e vendedor são clientes do banco, as facilidades são maiores. “O interessado precisa enviar menos documentos do que o normal, já que temos seus dados registrados no banco”, afirma Abreu.

Quem ainda não é correntista deve iniciar o processo com a abertura de conta digital, também pela internet. “A aprovação é feita na hora e, na sequência, o cliente pode iniciar a contratação do crédito imobiliário.”

O processo é feito com base no CPF do interessado, por isso, ele pode começar uma simulação no celular e, depois, migrar para o desktop, sem perder as informações fornecidas. É possível acompanhar cada etapa da contratação na plataforma online. Caso apareça algum problema, o cliente é avisado por e-mail ou SMS.

“O sistema tem inteligência para fazer perguntas e criar listas personalizadas de acordo com o perfil de cada cliente”, explica. Se o comprador indicar que o contrato será assinado por um procurador, o sistema informará quais os passos e documentos necessários para efetivar o processo.

A estimativa é que o uso da plataforma reduza pela metade o prazo para contratação de crédito imobiliário. “Hoje, o tempo médio entre o início do processo e a assinatura do contrato é de 60 dias”, diz Abreu. “Nossa expectativa é que ele caia para 30 dias, no máximo.”

Simule e contrate pelo app Santander (opção crédito imobiliário) ou pelo site webcasas.com.br