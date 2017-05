Com novo rotativo, juro médio do crédito cai a 225,4% ao ano

São Paulo – A taxa média de juros do crédito rotativo caiu 50,5% no primeiro mês da implementação da nova modalidade, que limite o uso em até 30 dias, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs).

Com a redução, foi a 225,4% ao ano (10,3% ao mês), na primeira semana de maio.

Antes da mudança, a taxa registrada na última semana de março foi de 455,1% ao ano (15,4% ao mês).

O novo rotativo começou a vigorar no dia 03 de abril.

Passados 30 dias de uso, o cliente é obrigado a quitar o valor que ficou em aberto ou parcelar a dívida junto ao banco emissor.

O levantamento da Abecs considera informações das seis principais instituições financeiras do país.