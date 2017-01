Clientes do BB têm 20% de desconto para usar Uber hoje

São Paulo – Os clientes do Banco do Brasil nas cidades de São Paulo, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte e Salvador terão 24 horas para usar o serviço de transporte individual da Uber com desconto.

A parceria entre o maior banco do país e o app garante desconto de 20% em corridas feitas pelos clientes do BB nas cinco cidades, entre 1h desta sexta-feira (27) e 1h de sábado (28).

De acordo com o BB, os clientes dessas cidades receberão um código promocional pelo aplicativo Uber. Cada cliente pode utilizar o código uma vez.

“Para ter direito ao desconto, os clientes precisarão ter um cartão Ourocard já cadastrado no Uber e, em seguida, deverão habilitá-lo, utilizar o código e realizar o pagamento com o cartão Ourocard”, diz o banco em nota.

O BB afirmou que a iniciativa faz parte da sua estratégia de posicionamento digital.