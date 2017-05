Uber passa a aceitar pagamento com cartão de débito direto no app

São Paulo – A partir desta terça-feira (2) os clientes da Uber em todo o país vão poder pagar suas viagens com cartão de débito, direto no app. A tecnologia que permite a realização das transações sem maquininha foi desenvolvida pelo aplicativo de motoristas em parceria com empresas da cadeia de pagamentos durante um ano.

Há dez meses, a Uber começou a aceitar pagamento em dinheiro. Antes, a empresa realizava somente transações com cartões de crédito pelo app.

Para utilizar a nova forma de pagamento, os usuários que não usam cartões ao viajar pelo app deverão cadastrar os seus na seção “Pagamentos”. Os que já utilizam o plástico nas corridas poderão optar pelo débito em vez do crédito quanto quiserem, desde que os cartões sejam múltiplos, ou seja, aceitem as duas formas de pagamento (crédito e débito).

Por enquanto, o pagamento com débito direto no app da Uber estará disponível para clientes do Banco do Brasil e Bradesco com cartões de múltiplas funções de bandeira Visa e para clientes do Santander com cartões múltiplos e de débito com a bandeira Mastercard. A nova opção vai aparecer no app desses usuários ao longo desta semana. De acordo com a empresa, mais bancos e bandeiras serão adicionados ao longo dos próximos meses.

Para os motoristas parceiros, nada muda com a nova modalidade de pagamento, segundo a Uber.