Casas de câmbio suspendem venda de dólar turismo

São Paulo – Alegando impossibilidade de fixar a cotação do dólar, casas de câmbio, como a Confidence, suspenderam por tempo indeterminado a venda de dólar turismo em seus sites.

A dificuldade de fixar um preço para a moeda acontece por conta do aumento da volatilidade da cotação, causado pelas denúncias contra Michel Temer feita pelos delatores da JBS, divulgadas na noite desta quarta-feira (17) e que podem causar o impeachment do presidente.

Para quem precisa comprar moedas com urgência porque tem viagens marcadas para esta quinta-feira (18), a Confidence está negociando a moeda a um preço fixo em suas lojas e por telefone. A rede de casas de câmbio recomenda aos clientes que consigam postergar a compra que esperem uma definição do mercado.

Outras corretoras, como a Cotação, estão com sites fora do ar. Há dificuldade para acessar até o site que permite comparar o preço de moedas nas casas de câmbio, o Melhorcambio.

Nas corretoras que continuam a vender a moeda americana em seu site, como a Bee Câmbio, a moeda já vale 3,62 reais, sem o custo do IOF. O dólar comercial operava em alta de quase 10% no início do pregão desta quinta, chegando a 3,43 reais. Para controlar a alta da moeda, entre 10h40 e 10h50, o Banco Central interviu no mercado.