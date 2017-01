A captação líquida planos abertos de previdência complementar somou 6,52 bilhões de reais em novembro, crescimento de 35,85 por cento ante mesma etapa de 2015, informou nesta quinta-feira a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi).

No acumulado do ano até novembro, os aportes de recursos nos planos superaram os resgates em 49,46 bilhões de reais, alta de 22,94 por cento sobre mesma etapa do ano anterior.